شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق أولى إصداراتها الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن إطلاق أولى إصداراتها الرقمية في مواضيع بحثية متنوعة تهم المجتمع، وتهدف إلى تعزيز خطاب التسامح والتعايش السلمي والحوار الحضاري والتعريف بإنجازات الحضارة العربية الإسلامية.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير الجامعة، حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعم توجيهات القيادة الرشيدة في إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي، الذي يلعب دوراً محورياً في تكوين الإنسان الفكري، ويسهم في توسيع مداركه ونهجه في التعامل مع الآخر.

وقال: «بمناسبة إطلاق أولى الأعمال البحثية والمؤلفات الأدبية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أتوجه بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة على دعمها الكريم، وحرصها على إثراء المحتوى البحثي، ودعم المبادرات الثقافية التي تسهم في التعريف بأهم إنجازات أعلام الحضارة العربية والإسلامية وترسيخ القيم النبيلة المتأصلة في ديننا الحنيف، وفي موروثنا الوطني المتجسد في فكر الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «ومن هذا المنطلق تكمن أهمية العناية بإصدار البحوث العلمية والمؤلفات التي تهدف إلى نشر العلم والمعرفة وتشجيع المجتمع على طلب العلم في كل وقت وحين، ويعد كتاب «روح وريحان» الذي أصدرته الجامعة موسوعة ثقافية وعلمية متنوعة، جاءت وليدة الاحتياجات المجتمعية والفكرية، وتسعى إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحاً في وقتنا الراهن، من منظور تاريخي وديني وعلمي.

وتابع: أما الإصدار الثاني «مصايف العلماء» فهو كتاب مميز وفريد من نوعه، من حيث الفكرة والمحتوى إذ يهدف إلى تعريف الجمهور بالطريقة التي كان يقضي بها العلماء والأدباء أوقاتهم في البحث عن المعارف، والتزود بالعلوم، لتعزيز حب العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتقديم أمثلة رائدة حول كيفية استثمار الوقت؛ لتطوير الذات وخدمة المجتمع.

وبيّن الدكتور الظاهري أن هذان الإصداران هما ثمرة لجهود نخبة من أساتذة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وباحثيها، وامتداد للمحاضرات العلمية التي تم تقديمها لخدمة المجتمع وإثراء المادة البحثية في المواضيع المستجدة.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدارات الجامعة ستكون متاحة بصيغتها الرقمية، في موقع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الإلكتروني www.mbzuh.ac.ae