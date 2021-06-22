شكرا لقرائتكم خبر عن أشيش جها: نقف في منتصف الطريق للتغلب على الجائحة عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

أكد الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، خلال يوم افتتاح معرض الصحة العربي 2021، أنه يجب أن تكون الأغلبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم محصنة ضد فيروس «كوفيد-19» حتى نستطيع التغلب على هذه الجائحة، والخروج منها بأسرع وقت ممكن، وذلك خلال حديثه في مؤتمر الصحة العامة في الجلسة التي سلطت الضوء على التأهب للطوارئ والاستجابة والتعافي، حيث أكد الدكتور جها أنه قد تم تطعيم 10 إلى 15٪ من السكان فقط، أي نحو ملياري شخص على مستوى العالم، ما يضعنا حالياً في منتصف الطريق للتغلب على الجائحة على مستوى العالم.

وقال الدكتور جها: «في الحقيقة فإننا ما زلنا لحد الآن في منتصف الطريق لأسوأ أزمة صحية مرت على العالم منذ قرن، والتحديات والصعوبات الناجمة عن الجائحة متنوعة ويختلف شكل الوباء بشكل كبير بناءً على مكانك في أي لحظة».

وأضاف قائلاً: «تنخفض أرقام الإصابات لأن معظم البلدان في حالة إغلاق، أو تستخدم تدابير احترازية وإجراءات وقائية للصحة العامة، لذا فإننا نرى تقدماً حقيقياً في بعض البلدان الأكثر تضرراً مثل الهند؛ ومع ذلك فإننا لن نتغلب بشكل نهائي من هذا الوباء حتى تحصل أغلبية الناس على التلقيح الكامل ضد الفيروس، ونحن لسنا قريبين من ذلك بعد».

وقد تم تسليط الضوء خلال الجلسة على العديد من التحديات التي تواجه إطلاق اللقاح، بما في ذلك المساواة في توزيع اللقاح، وعلى الرغم من الالتزامات العالمية المتعلقة بالإنصاف في توزيع اللقاحات، فإن اللقاح لا يزال غير قادر على الوصول إلى معظم بلدان العالم، خاصة بلدان القارة الإفريقية وأجزاء من بلدان قارة آسيا.

وأردف جها قائلاً: «خلاصة الحديث هي أن معظم البلدان لا تستطيع الوصول إلى اللقاحات لحد هذه اللحظة، على الرغم من كل الحديث العالمي عن المساواة في اللقاحات، فقد أعطت الدول الأولوية في تلقي اللقاح لمواطنيها، وإذا تركنا الوضع الراهن يستمر، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عامين إلى ثلاثة أعوام، لتطعيم الجميع، لذا علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير من ذلك».

كما تم تسليط الضوء خلال الجلسة على المزيد من التعاون الوثيق والشراكات بين القطاع الخاص والحكومة لمعالجة النقص في المواد الخام التي تمنع الشركات من صنع اللقاحات، كما تم تحديد نقل التكنولوجيا والحاجة لشركات، مثل: جونسون أند جونسون وموديرنا وفايزر وأسترازنيكا، لبذل المزيد من الجهود لنقل ومشاركة التكنولوجيا مع الشركات القادرة على إنتاج اللقاحات كمسار عمل محتمل لتحقيق أهداف اللقاحات العالمية.

وفي هذا الإطار أوضح جها قائلاً: «حتى لو كان لديك أشخاص راغبون وقادرون على تصنيع اللقاحات، فهناك نقص في المواد الخام، ومن وجهة نظري الشخصية فهنا يأتي دور الحكومة لبدء العمل مع الشركات التي ليست لديها خبرة كبيرة في مجال المواد الخام، وهنا يجب أن يسأل الناس أنفسهم: هل يمكننا تغيير التصنيع وتغيير تركيزنا لصنع بعض المواد الخام التي يحتاج إليها صانعو اللقاحات لإنتاج اللقاحات؟».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى جهود متضافرة للغاية، وهذا ما سيتطلب إقامة شراكة وثيقة للغاية بين القطاع الخاص والحكومات لإتاحة المزيد من اللقاحات».