شكرا لقرائتكم خبر عن «بريد الإمارات» تدعو لتسديد رسوم الشحنات ومنتجات التجزئة إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعت «بريد الإمارات» المتعاملين إلى استخدام موقعها الإلكتروني الرسمي (emiratespost.ae)، وتطبيق الهاتف المحمول عند إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتسديد رسوم الشحنات ومنتجات التجزئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها الشركة لحماية المتعاملين من مخاطر الوصول إلى بوابات الدفع الرقمي غير القانونية، والتي تمثل جزءاً من مخططات الاحتيال الإلكتروني.

وشددت بريد الامارات على أهمية توخي الحذر لكافة سكان الدولة عند إجراء المدفوعات، وبالأخص عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة التي تدّعي أنها من «بريد الإمارات»، حيث تقوم بتوفير روابط إلكترونية لنظام دفع تابع لجهة خارجية أو تحفيز المتعاملين على إنشاء حسابات وإجراء مدفوعات مقابل تسليم شحناتهم.

وأكّدت الشركة أنّها من الآن فصاعداً، لن تقوم بإطلاق أي رسالة نصية أو رسالة عبر البريد إلكتروني لربط المتعاملين ببوابة دفع إلكتروني خارج موقعها الإلكتروني الرسمي، ويتم تذكير المتعاملين بضرورة التحقق على الدوام من العنوان الإلكتروني للجهة المرسلة مع الامتناع عن الكشف عن أية بيانات خاصة أو معلومات شخصية.

كذلك تواصل الشركة مراقبة هذه الأنشطة غير المشروعة، وتطالب فئات المجتمع كافة بالإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة على الفور ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل السلطات المختصة.