اليمن... طلاب وطالبات الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين يحصدون 80% من الخمسة الاوائل بكلية الطب والعلوم الصحية بسيئون

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

حصد طلاب وطالبات منتسبي فرع مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون بالمستوى الثاني والثالث خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2020 – 2021م نسبة 80% من الخمسة الاوائل الذي تم تكريمهم في الحفل التكريمي للخمسة الاوائل الذي نظمته الكلية يوم الخميس الماضي بحضور نواب عميد الكلية وهيئة التدريس وطلاب

وطالبات الكلية برعاية ودعم مصنع رفا للصناعات الدوائية بوادي حضرموت .

حيث حصد 8 من طلاب وطالبات فرع مؤسسة الصندوق الخيري على جوائز التكريم للخمسة الاوائل من كل مستوى من اصل عشرة مكرمين بالمستور الثاني والثالث

وهم :

المستوى الثالث

الترتيب الاول / هديل شوقي ناصر باعطوة , الترتيب الثالث / عيدروس شيخ

الكاف , الترتيب الرابع / محمد صبري النقارة , الترتيب الخامس / خولة عبده العرومي .

المستوى الثاني

الترتيب الاول / فاطمة برك هادي باعامر , الترتيب الثاني / سليمان علي احمد الحميدي , الترتيب الثالث / سلمى سيف باسيف , الترتيب الخامس / بشائر صبري غانم .

وفي تصريح لعميد كلية الطب والعلوم الصحية بسيئون الاستاذ الدكتور / حسين احمد باكثير قال فيه : نحن في كلية الطب والعلوم الصحية نفتخر كثيرا بطلابنا وطالباتنا وقد اقيم حفل تكريم الخمسة الاوائل للفصل الدراسي الاول للعام الاكاديمي 2020 – 2021م وكان متميزا في النتائج وللافت من هولاء المكرمين إن النسبة العليا من منتسبي مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بوادي حضرموت .

واشار عميد الكلية بالقول بأنه اذا عملنا احصائية للمكرمين من المستوى الثاني والثالث فنجد ان المتفوّقين الخمسة الاوائل يشكلون 80 % من المكرمين اي بان ان عدد الخمسة الاوائل اللذين كرموا وعددهم عشرة طلاب وطالبات منهم ثمانية من طلاب وطالبات منتسبي مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بوادي حضرموت . مؤكدا بان هذا العدد الذي حصده طلاب وطالبات مؤسسة الصندوق الخيري يعطي دفعة قوية بأن ما يقوم به الصندوق الخيري هو بالفعل يمثل الهدف الرئيسي لهذا الصندوق الي هو تبني المتفوقين، ودعمهم اللذين يمثلون النسبة العالية من التفوّق وعبر عميد الكلية الاستاذ الدكتور / حسين باكثير عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق الخيري للكلية ممثلا في مؤسس الصندوق سفير النوايا الحسنة الشيخ الدكتور / عمر عبدالله بامحسون الذي له الفضل بعد الله في بناء هذه العلاقة الطيبة والشراكة القوية مع كلية الطب والعلوم الصحية وفرع الصندوق بالوادي ممثلة بمديره الفاضل المهندس / عمر عبيد باعارمة وكافة قيادة الفرع بالوادي , مؤكدا حرص الكلية على استمرارية وتطوير هذه العلاقة في المستقبل ،وعلى الصعيد نفسه رفع مدير فرع الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بوادي

حضرموت المهندس / عمر عبيد باعارمة نيابة عن مؤسس الصندوق الخيري سفير النوايا الحسنة سعادة الشيخ الدكتور / عمر عبدالله بامحسون واصالة عن نفسه وكافة قيادة الفرع واللجنة العلمية بالفرع ازكى آيات التهاني والتبريكات لطلاب وطالبات منتسبي الصندوق بكلية الطب والعلوم الصحية بسيئون الذين تبوّأوا المراتب الخمسة الاوائل في المستوى الثاني والثالث وحصولهم على تكريم الكلية لهم , اضافة الى الطلاب والطالبات ضمن العشرة الاوائل بالكلية والذي يعد شرف لهم ولآسرهم وللصندوق بما حققوه وتحقيق هدف الصندوق هو التفوّق . مناشدا بأهمية الاستمرار في التحصيل العلمي خلال مرحلة دراستهم وسيكون الصدوق عونا ومساندا لهم .