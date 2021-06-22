  السفير رياض العكبري يؤكد على التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وانهاء الحرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

شاركت بلادنا ممثلة بالسفير رياض عمر العكبري المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية في الدورة (17) لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة (6) للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين التي عقدت اليوم 22 يونيو 2021 عبر المنصة الرقمية، بحضور كبار المسؤولين من وزارة الخارجية الصينية وكبار المسؤولين من الدول العربية والسادة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، حيث تم بحث مجالات التعاون في إطار المنتدى وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك. وترأس الاجتماع السيد السفير/ إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) عن الجانب العربي، و السفير دينغ لي مساعد وزير الخارجية الصيني عن الجانب الصيني، وترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.



وأكد السفير رياض عمر العكبري المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية : على التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وانهاء الحرب.

وأشار "العكبري" الى العراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية لتقويض الجهود و المبادرات الدولية لتحقيق السلام الدائم والشامل و المستدام.

وتعرض السفير "العكبري" في كلمته لمجالات التعاون اليمني الصيني، الداعم للشعب اليمني وحكومته الشرعية.

كما تطرق السفير "العكبري" للوضع السياسي و الانساني الراهن في اليمن.

وأكد الاجتماع على أهمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين العربي والصيني، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الوزاري السابق للمنتدى والإعداد للاجتماع الوزاري المقبل، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين في كافة المجالات.