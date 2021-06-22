شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. ضبط 720 كيلوجرام من مادة التمباك الممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن ضباط جمارك المنافذ البحرية بميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين من إحباط محاولة تهريب 576 طرداً يحتوون على مادة التمباك الممنوعة ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14400 دينار بحريني حسب البيان.

وأشار البيان بأنه عند قيام ضباط الجمارك بمعاينة وتفتيش البضائع لدى وصولها إلى البحرين تم الاشتباه بعدد من الطرود ، وعند إجراء التفتيش الدقيق تم ضبط الطرود التي تحتوي على مادة التمباك الممنوعة مخفية بداخل بكرات كهربائية ، حيث بلغ وزن الكمية المضبوطة بحوالي 720 كيلوجرام .