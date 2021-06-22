شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأممية لأفغانستان تحذر من هجمات لطالبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز اليوم الثلاثاء إن حركة طالبان سيطرت على أكثر من 50 من بين 370 مقاطعة في البلاد منذ مايو الماضي، وحذرت من أن تصاعد الصراع "يعني تزايد الخطر الأمني في كثير من الدول الأخرى، سواء القريبة أو البعيدة".

وقال ليونز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هذه المناطق التي تمت السيطرة عليها تقع حول عواصم أقاليم، مما يشير إلى أن طالبان تتمركز بحيث تسعى للسيطرة على هذه العواصم فور انسحاب القوات الأجنبية بالكامل".

كما تعتزم قوات غير أمريكية تبلغ نحو سبعة آلاف فرد، تشمل بشكل أساسي قوات من بلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأستراليا ونيوزيلندا وجورجيا مغادرة أفغانستان بحلول ذلك التاريخ.

وقالت ليونز إن الإعلان هذا العام عن انسحاب القوات الأجنبية أحدث "زلزالا" في أنحاء أفغانستان، مضيفة أنه على الرغم من أن ذلك كان متوقعا فإن "سرعته وانسحاب معظم القوات بالفعل في الوقت الراهن" لم يكن متوقعا.