رئيس الفلبين يهدد من يرفضون التطعيم ضد كورونا بالسجن

22 يونيو , 2021

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسجن كل من يرفض تطعيمه ضد كورونا.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا: "عليكم الاختيار ما بين اللقاح أو السجن".

وأضاف: "لا تخطئوا فهمي، هناك أزمة في هذا البلد. أنا منزعج من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة".