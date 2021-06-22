المنافذ الحدودية تعلن ضبط أدوية قبل تهريبها الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط أدوية بشرية قبل تهريبها الى العراق.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "بالتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني، منفذ طريبيل الحدودي يعلن عن ضبط أدوية بشرية (524) كارتون بحوزة مسافرين عراقيين من الاردن إلى العراق مخبأة بطريقة احترافية داخل كارتون (نستلة توتو) بغية تهريبها".

وأضافت أنه "تم تسليمهم من قبل الجانب الأردني الى العراقي، واحالتهما الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".