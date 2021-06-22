انت الان تتابع خبر الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس 'كولمبي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بحوزته دارجة نارية مسروقة ومسدس.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مكافحة إجرام ذي قار/ مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكن من إلقاء القبض على المتهم ( ح . أ . خ ) يسكن ناحية الفضلية".
وأشارت إلى "ضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة ومسدس نوع كولمبي"، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات القانونية لإكمال التحقيق أصولياً".
وأشارت إلى "ضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة ومسدس نوع كولمبي"، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات القانونية لإكمال التحقيق أصولياً".