الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس 'كولمبي'

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مكافحة إجرام ذي قار/ مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكن من إلقاء القبض على المتهم ( ح . أ . خ ) يسكن ناحية الفضلية".

وأشارت إلى "ضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة ومسدس نوع كولمبي"، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات القانونية لإكمال التحقيق أصولياً".

