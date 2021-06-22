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الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس 'كولمبي'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بحوزته دارجة نارية مسروقة ومسدس.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مكافحة إجرام ذي قار/ مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكن من إلقاء القبض على المتهم ( ح . أ . خ ) يسكن ناحية الفضلية".

وأشارت إلى "ضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة ومسدس نوع كولمبي"، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات القانونية لإكمال التحقيق أصولياً".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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