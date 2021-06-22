أعراض كورونا تغيب حاكما عربيا عن المحاكمة

وتغيب البشير عن جلسة للمحكمة عقدت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم، وتنظر في تهم موجهة للرئيس المعزول وعدد من معاونيه تتعلق بالانقلاب على نظام الحكم عام 1989، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال عبد الباسط سبدرات محامي البشير، خلال الجلسة، إن البشير يعاني من سعال والتهاب بالحلق، مرجحا إصابته بوباء كورونا.



وأشار المحامي إلى ضرورة نقل الرئيس المعزول، بشكلٍ عاجل، إلى المستشفى.

وقال القاضي إنه تلقى إفادة طبية من إدارة السجون تفيد بأن البشير في راحة طبية بالسجن لمدة 48 ساعة، إثر إصابته بالتهاب في الحلق وسعال وأنه يخضع للعلاج.

وأضاف القاضي أن المحكمة ستتابع الوضع الصحي للبشير مع إدارة السجن، وستقرر بعدها إذا كانت ستسمح بنقله إلى مستشفى خاص.

في الأثناء، واصلت المحكمة جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، للنظر في قضية انقلاب 1989.



وقرر قاضي المحكمة أحمد علي شطب الدعوى الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن بسبب الوفاة، كما قررت المحكمة فك الحجز عن قطعة أرض وفك تجميد أرقام الحسابات باسم المذكور.