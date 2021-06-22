كوخافي: إيران هدف مشترك للجيشين الإسرائيلي والأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، أن الهدف المشترك والمركزي للجيشين الإسرائيلي والأمريكي هو إيران.

وقال كوخافي، إن "التعاون العسكري للجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي هو استثنائي في نطاقه ووصل إلى ذروته النوعية".

وأضاف: "الهدف المشترك والمركزي للجيشين هو إيران، التي تعمل على إنشاء وتأسيس قوات إرهابية في العديد من الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما زالت تشكل تهديدًا إقليميًا من حيث أنظمة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وتمويل الجيوش الإرهابية".

وتابع كوخافي: "يشير التعاون العسكري الحالي والتطوير، المخطط المتفق عليه خلال زيارة لأمريكا إلى الالتزام المتبادل بين القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي والذي من شأنه جعل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع التحديات المختلفة".

وكان كوخافي، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، أنهى، الثلاثاء، سلسلة لقاءات التقى خلالها كل من كنث ماكنزي، قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة "سنتكوم"، وريتشارد كلارك، قائد العمليات الخاصة في الولايات المتحدة "سوكوم" وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه" عقدت الاجتماعات في مقر القيادة في تامبا بولاية فلوريدا وشملت لجنة برئاسة قائد سينتكوم وعدد من القيادات الاستخباراتية والعسكرية".

وأضاف: "ناقش رئيس الأركان مع قائد سنتكوم استنتاجات النشاطات العسكرية لجيش الدفاع في الشرق الأوسط التي تمت في الأشهر الأخيرة على الجبهتين الشمالية والفلسطينية، والتعاون العسكري والاستخباراتي بين الجيشين والخطط الجديدة لتوسيع التعاون العسكري".

وتابع: " كجزء من عمليات تعزيز المعرفة التي تنفذها الجيوش فيما يتعلق بالأساليب المبتكرة للقتال والتعامل مع الجيوش الإرهابية، قدم رئيس الأركان أهم أسس العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية في غزة.

وشدد على "التحديثات التي ظهرت خلال العملية بالقدرات النارية والهجومية، المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، التواصل الرقمي المتعدد الأذرع".





وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "سينهي رئيس هيئة الأركان رحلته إلى الولايات المتحدة عقب محادثات مع كبار المسؤولين من معاهد البحث الأكاديمي وأصحاب النفوذ في الرأي العام كجزء من جهود الدولية الواسعة النطاق في نطاق الإعلام..

وأضاف: "من المتوقع بعد ذلك أن يزور الأكاديمية العسكرية للجيش الأمريكي "ويست بوينت" ويعود إلى إسرائيل يوم الجمعة المقبل".

وكان كوخافي بدأ زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد الماضي، حيث التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.