بن دغر يشيد بجبهة مأرب ويثمن دور التحالف في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‏قال رئيس مجلس الشورى اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل نهجها العدواني والهجمات الإرهابية.

وأشار رئيس مجلس الشورى اليمني، إلى أن مأرب نجحت في تحطيم الطموح الإيراني وترسل للجميع يمنيين وعربً درسًا في البطولة والدفاع عن الحق.

وتخوض القوات الحكومية معركة شرسة لصد الانقلابيين في مدينة مأرب الاستراتيجية الشمالية.

وتساءل بن دغر، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، الثلاثاء ترى ماذا لو كانت كل الجبهات تقاتل وتضحي كما تفعل مأرب؟.

ودعا رئيس مجلس الشورى اليمني، إلى مواصلة الاستعداد للمواجهة وتعزيز القدرات العسكرية الهجومية منها على وجه الخصوص ومواصلة بناء الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية.

وتابع بن دغر: نحن لا نواجه الحوثيين، فهم لا يملكون هذه الإمكانيات الهجومية، وليسوا قادرين على صناعتها، ولا حتى على استخدامها.

وأكد رئيس مجلس الشورى اليمني أن أسلحة إيران هي التي تقوض السلم في اليمن وفي المملكة العربية السعودية وفي المنطقة، وأن الحرب ضد الحوثيين هي معركة العرب مع إيران، ذات الطموح في السيطرة على محيطها، والنصر فيها ليس يمنيًا، بل عربيًا.

وأشاد بن دغر بدور طيران التحالف العربي في إسناد الجيش اليمني وتعزيز صموده كما تعزز الإرادة الوطنية صلابة مأرب في معركتها الوطنية.



وحث بن دغر على تحريك بقية الجبهات وقال: "ليس هناك من منطق عسكري أو سياسي أو قومي يمنع بقية الجبهات من التحرك والقتال".

‏وأكد أن هجوم الحوثيين الأخير على مأرب سينكسر وستمرَّغ أنوفهم مرة أخرى على رمالها البيضاء وفي حقولها الخضراء.

وقال بن دغر، "كلما ازدادوا عدوانية ازداد شعبنا ثباتًا وتمسكًا بقيمه الوطنية، أنها الحرية التي ترفض عبوديتكم، يا أحفاد كسرى، إنها الحرية ياعبيد الجهل والخرافة".