روبلي يدعو لمؤتمر تشاوري "موسع" حول انتخابات الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع مع رؤساء الولايات، ومحافظ بنادر، لتقييم تسيير العملية الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، في بيان، "إنه يدعو قادة الولايات لحضور مؤتمر في مقديشو 27 يونيو/حزيران الجاري".

وأضاف البيان أن "المؤتمر سيناقش التقدم المحرز في القضايا الانتخابية منذ التوصل إلى اتفاق الانتخابات في 27 مايو/أيار الماضي".

كما أوضح البيان أنه "سيناقش أيضا تسريع الوظائف المتبقية".

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي على أن يقوم رئيس الوزراء بدور قيادي في الانتخابات وأمنها عقب فشل الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو في قيادة المرحلة الانتقالية.

وطرح رئيس الوزراء روبلي مؤخرًا القائمة النهائية بلجان الانتخابات "الفيدرالية والولايات ولجنة أرض الصومال، ولجنة قبائل بنادر في مقديشو إضافة إلى لجنة تسوية المنازعات".

يذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه في 27 مايو/أيار على إجراء الانتخابات في الصومال خلال 60 يومًا.