أقليات أفغانية تتسلح خوفا من انهيار "سلام" هش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انسحاب القوات الأمريكية وتقدم طالبان والانهيار المطرد لقوات الأمن أعلن قادة الجماعات العرقية في أفغانستان تشكيل مليشيات مسلحة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التفجيرات الانتحارية التي أدت إلى مقتل الكثير من الطلاب، ومعظمهم من المراهقين والتفجير الأخير في مستشفى للولادة، دفع قادة العرقيات المختلفة في أفغانستان إلى الإعلان عن تشكيل مليشيات أو التسلح للدفاع عن مناطقهم ضد حركة طالبان وتنظيم داعش.

ويقود زعيم عرقية الهزارة في أفغانستان ذو الفقار أوميد 800 مسلح في سبع مناطق تحت لواء ما يعرف باسم "مجموعات الحماية الذاتية".

ويثير تشكيل المليشيات، حتى وإن كانت متحالفة اسمياً مع قوات الأمن الأفغانية، تكهنات بتفتيت حكومة الرئيس أشرف غني غير المستقرة وتقسيم البلاد مرة أخرى إلى إقطاعيات يحكمها أمراء الحرب. لكن هذه الجيوش المؤقتة قد تشكل في نهاية المطاف خط دفاع أخير حيث تنهار قواعد قوات الأمن والمواقع الاستيطانية بشكل مطرد في مواجهة هجوم شرس من هجمات طالبان.

عقب إعلان الولايات المتحدة عن انسحاب القوات في أبريل/ نيسان، نشر زعماء القبائل في المنطقة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجالًا مسلحين يرفعون بنادقهم ويتعهدون بمحاربة طالبان. ويخشى بعض قادة المليشيات من انهيار محادثات السلام المتعثرة بعد رحيل القوات الأجنبية وتكثيف طالبان هجومها الشامل للسيطرة على عواصم المقاطعات وفرض حصار على كابول.

وكتبت شبكة محللي أفغانستان، وهي مجموعة بحثية في كابول، في تقرير بتاريخ 4 يونيو / حزيران: "لأول مرة منذ 20 عامًا، يتحدث سماسرة السلطة علنًا عن حشد رجال مسلحين".

أحد أبرز القادة على الصعيد الوطني، هو أحمد مسعود، 32 عامًا، نجل أحمد شاه مسعود، الذي ساعد الولايات المتحدة في هزيمة طالبان أواخر عام 2001.

شكل أحمد مسعود ائتلافا من الميليشيات في شمال أفغانستان. ويُزعم أن مسعود، الذي وصف انتفاضته المسلحة بالمقاومة الثانية، مدعوم من قبل بضعة آلاف من المقاتلين وحوالي عشرة من قادة الميليشيات المسنين الذين قاتلوا طالبان والسوفييت.

يقول بعض القادة الأفغان إن مسعود يفتقر إلى الخبرة الكافية لقيادة حركة مسلحة. لكن بعض القادة الغربيين ينظرون إليه على أنه مصدر معلومات قيِّم عن تنظيمي القاعدة وداعش داخل أفغانستان.

في مناطق أخرى، حافظ الرجل الأوزبكي القوي، الجنرال عبد الرشيد دوستم، منذ فترة طويلة على جيش خاص من الآلاف من قاعدته في مقاطعة جوزجان. ويتوقع أن يكون الجنرال دوستم، المتهم بارتكاب جرائم حرب شخصية محورية في أي انتفاضة مسلحة ضد طالبان.

أمير الحرب الآخر هو عطا محمد نور، وهو أمير حرب سابق وشخصية قيادية في ولاية بلخ، والتي تضم المركز التجاري لأفغانستان، مزار الشريف. وأعلن محمد نور أنه سيحشد قوات الميليشيا التابعة له إلى جانب القوات الحكومية في محاولة لاستعادة الأراضي التي سقطت في أيدي طالبان في الأيام الأخيرة بعد الهجوم السريع للمسلحين في الشمال.

وفي ولاية هيرات في الغرب، نشر أمير الحرب الطاجيكي السابق محمد إسماعيل خان، وهو قائد آخر في التحالف الشمالي ساعد في هزيمة طالبان، مؤخرًا صورا لتجمع صاخب من الرجال المسلحين على صفحته على فيسبوك.

وقال خان لمؤيديه إن نصف مليون شخص في هيرات على استعداد لحمل السلاح من أجل "الدفاع عنكم والحفاظ على أمن مدينتكم" - في إشارة واضحة إلى أنه يعتزم حشد مليشياته حال انهيار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وفي هيرات أيضًا، قال كمران علي زاي، وهو بشتوني يترأس مجلس المحافظة، إنه قاد عددًا كبيرًا من المسلحين المستعدين للانضمام إلى الميليشيا في أي لحظة.

وقال علي زاي: "لا أريد أن أخبرك كم عدد المسلحين لدي، لكن الجميع مسلحون في أفغانستان".

وأكد أنه إذا عجزت القوات الحكومية عن السيطرة على هيرات، فسنقف إلى جانبها ونقاتل طالبان.

وأفادت شبكة المحللين الأفغان أن عبد البصير سالنجي، قائد ميليشيا سابق وقائد شرطة سابق في كابول، قال في خطاب في يناير / كانون الثاني إن ميليشيات تتشكل في منطقة سالانج شمال وسط أفغانستان تحسباً لانهيار المحادثات. وقال "لقد أصبح مثل هذا الحديث أكثر وضوحا منذ إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها".