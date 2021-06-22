فريق إماراتي الثالث عالميا في مسابقة للعلوم والتكنولوجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

فاز فريق نادي الإمارات العلمي بالمركز الثالث عالمياً في المسابقة الافتراضية للعلوم والتكنولوجيا للشباب التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو/حزيران.



شارك في المسابقة 250 طالباً وطالبة من 25 دولة ومنطقة تنافسوا في النهائيات على الجوائز الكبرى من خلال 106 مشاريع علمية مع تقاريرهم البحثية ونماذجهم الأولية.

وتدور المسابقة حول الأحياء والكيمياء والفيزياء والهندسة بهدف عرض الإنجازات والابتكارات العلمية للشباب دون الثامنة عشر عام، وكذلك تعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتوفير منصة للشباب العالمي لتطوير عقولهم وإبداعاتهم العلمية، وتسهيل تبادل الأفكار والاهتمامات العلمية بين العلماء الشباب جميعًا حول العالم.

ومثل فريق نادي الإمارات العلمي دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع جهاز تعقب الصوت للصم - فئة الفيزياء والهندسة.

وشاركت في هذه المنافسة كل من مزنه محمد المنصوري 17 عاماً، واليازية محمد المنصوري 15 عاماً.