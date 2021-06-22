تنظيم داعش يتبنى الهجوم على منزل رئيس برلمان النيجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا مسؤوليته عن هجوم وقع في نيامي مؤخرا واستهدف منزل رئيس الجمعية الوطنية في النيجر.



وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا رئيس البرلمان في النيجر سيني أومارو، ما نجم عن مقتل أحد حراسه، وإصابة آخر بجروح خطرة.

ونُفذ الهجوم الذي أعلنت عنه السلطات بأسلحة رشّاشة؛ وكشف أوسيني سالاتو، مستشار أومارو، للصحفيين أنّ رجلان على درّاجة ناريّة أطلقا وابلا من الرصاص على الحرس..

وقال التنظيم في بيان نشره موقع "سايت" الأمريكي المتخصص في مراقبة مواقع التنظيمات الإرهابية إن "وحدة أمنية من جنود الخلافة (المزعومة) هاجمت منزل رئيس برلمان النيجر في نيامي باستخدام أسلحة رشاشة ما أسفر عن مقتل أحد حراسه وإصابة آخر"، على حد تعبير البيان.

وتتعرض النيجر عند حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، لهجمات متكررة تشنها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل منها تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وفي الجنوب الشرقي لفظائع الإرهابيين النيجيريين من بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وسيني أومارو (70 عامًا) الذي ترأس الحركة الوطنية لتنمية المجتمع الحاكم من 1999 إلى 2010 حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، ودعا إلى التصويت في الدورة الثانية لمحمد بازوم مرشح السلطة الذي فاز في الاقتراع، وشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية منذ مارس/آذار الماضي.