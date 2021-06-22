شكرا لقرائتكم وفد فني من البنتاغون يزور تركيا لمناقشة مقترح مطار كابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يزور وفد من وزارة الدفاع الأميركية يوم الخميس القادم تركيا لمناقشة مقترح أنقرة في إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي بعد اكتمال انسحاب قوات الناتو من أفغانستان في سبتمبر القادم.

وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المقترح مع قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم الأخيرة ببروكسل الأسبوع الماضي، وكذلك مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة.

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ويناقش وفد البنتاغون الذي سيزور أنقرة، وهو وفد فني مع المسؤولين الأتراك القضية، حيث طلبت أنقرة دعماً سياسياً ولوجستياً ومالياً لإجراء المهمة.

وتعمل تركيا على تشغيل مطار كابل حامد كرزاي الدولي في أفغانستان منذ ست سنوات، لكن مقترحها لم يبصر النور حتى الآن، ويبدو أن قمة الناتو فتحت الباب مجدداً أمام الجانب التركي لعرض هذا المقترح على طاولة قادة الحلف.

في أول رد فعل لها على المقترح التركي، أعربت حركة طالبان عن معارضتها لبقاء أي قوات أجنبية في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي. ولدى تركيا 500 جندي في أفغانستان يمارسون أنشطة غير قتالية.

وأعلن بايدن أن قوات بلاده ستبدأ الانسحاب من أفغانستان اعتباراً من الأول من مايو، وسيكتمل الانسحاب بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001.