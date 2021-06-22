الهند: إعطاء 280 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 280 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الهند حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في الهند بـ 36ر3 مليون جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق الهند 4ر1 عامًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت الهند حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 22 أسبوعًا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الهند إلى 9ر29 مليون إصابة، والوفيات إلى 388 ألفا و135 حالة.

وأعلنت الهند تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و20 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.