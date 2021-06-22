خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وقال التحالف إن استمرار محاولات المليشيا الحوثيه تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.



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