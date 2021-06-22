مصر: حريصون على استكمال مفاوضات سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى ثوابت بلاده في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والسعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.



وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى دولة جنوب السودان اليوم، أن مصر أبدت مرونة كبيرة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بـ"التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي"، حسب قوله.



وأوضح وزير الري المصري أن بلاده تنفذ مشروعات على الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الإفريقية، بهدف خدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات.



وتوقفت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ شهر أبريل الماضي، حيث فشلت الدول الثلاث في تحقيق أي تقدم في المفاوضات خلال جولة كينشاسا برعاية دولة الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم وشامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بينما تصر إثيوبيا على الملء الثاني لخزان السد خلال موسم الفيضان المقبل الذي يبدأ بعد أيام.