دفاعات التحالف تسقط مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي اتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي، الموالية لإيران باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب السعودية.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن “مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف الأعيان المدنية”.

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد وشيك”.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف العقيد الركن تركي المالكي، أشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الحوثية الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والسبت الماضي، أعلن التحالف أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال 24 ساعة.