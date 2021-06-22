رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل للعاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، للعاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية حيث التقى في مستهلها برئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي".



وذكر المكتب الإعلامي للمنفي، أن الجانبين عقدا لقاءً تناول عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

وأكد دراجي دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، فيما أكد المنفي على أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا، في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.