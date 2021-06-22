شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعيد تشديد قيود كورونا مع وصول أعداد الوفيات إلى رقم قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر مدونته اليوم الثلاثاء إعادة فرض القيود بسبب فيروس كورونا بالعاصمة الروسية ،موسكو، نظرا للارتفاع الحاد في عدد الحالات.

وستقتصر الأحداث العامة على حضور 500 شخص،بعدما كان العدد ألف شخص حتى الوقت الراهن. وكتب سوبيانين "[يورو 2020] يجب إغلاق مناطق المشجعين ".

وسجلت السلطات في موسكو اليوم 6555 إصابة جديدة بالمدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 86 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الفيروس بالمدينة في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في أوائل عام .2020