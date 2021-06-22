شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 31 كيلو ذهب من مهربين في الكونجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت السلطات في الكونجو 31 كيلوجراما من الذهب، بقيمة حوالي 1.9 مليون دولار، في محمية حيوانات الأكاب بشمال شرق البلاد، في ضربة نادرة للمهربين الذين يضخون، بطريق الاحتيال، أطنانا من الذهب الكونجولي في السوق العالمية كل عام.

وقال اللفتنانت جان دي ديو موسونجيلا رئيس مكتب المدعي العسكري في مامباسا اليوم الثلاثاء إن 31 سبيكة كانت ستدخل السوق المفتوحة بعد تهريبها عبر دولة مجاورة، وكان مصدرها موتشاتشا الذي وصفه بأنه منجم في محمية الأكاب.