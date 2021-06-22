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مصادرة 31  كيلو ذهب من مهربين في الكونجو

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الدمام - شريف احمد - صادرت السلطات في الكونجو 31 كيلوجراما من الذهب، بقيمة حوالي 1.9 مليون دولار، في محمية حيوانات الأكاب بشمال شرق البلاد، في ضربة نادرة للمهربين الذين يضخون، بطريق الاحتيال، أطنانا من الذهب الكونجولي في السوق العالمية كل عام.

وقال اللفتنانت جان دي ديو موسونجيلا رئيس مكتب المدعي العسكري في مامباسا اليوم الثلاثاء إن 31 سبيكة كانت ستدخل السوق المفتوحة بعد تهريبها عبر دولة مجاورة، وكان مصدرها موتشاتشا الذي وصفه بأنه منجم في محمية الأكاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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