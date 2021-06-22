شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول البحرين بدءًا من الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شئون الطيران المدني البحرينية أنه سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 بحيث يتطلب من جميع المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء و72 ساعة للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، كما سيتم وفقاً للتحديث إجراء الفحص عند الوصول لكافة المسافرين القادمين للمملكة من جميع الدول، مع الاستمرار في فحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق "مجتمع واعي"، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، كما تقرر أيضاً حصر إصدار تأشيرات الزيارة عند الوصول لمطار البحرين الدولي للقادمين من مواطني الدول المسموح لهم بالحصول عليها وفق إجراءات تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين.

ونوهت شئون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وجميع المسافرين غير المتطعمين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء (وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام) على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

ويستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء:

1. من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحص قبل الصعود للطائرة: المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.

2. من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي: المتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.