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22 إصابة جديدة بـ  "دلتا بلس " في الهند

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لسارس-كوف 2- في البلاد حتى الآن ، وتجري مراقبتها عن كثب.

ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى ، التى تم رصدها لأول مرة في الهند مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة . وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهى سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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