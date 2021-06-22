شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بـ "دلتا بلس " في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لسارس-كوف 2- في البلاد حتى الآن ، وتجري مراقبتها عن كثب.

ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى ، التى تم رصدها لأول مرة في الهند مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة . وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهى سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.