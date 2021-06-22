انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. إخفاقات البرلمان وملف الإسكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بسبب كسر النصاب.. البرلمان يخفق بعقد جلسته ويقرر تأجيلها الى الاحد المقبل.