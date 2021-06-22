انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. إخفاقات البرلمان وملف الإسكان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بسبب كسر النصاب.. البرلمان يخفق بعقد جلسته ويقرر تأجيلها الى الاحد المقبل.
= قروض بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية،، والحكومة تؤكد حرصها على الاهتمام بملف الإسكان.
= مجلس النواب يوجه البنك المركزي بإتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف المخالفة للضوابط، وتعتزم إستضافة وزير المالية.
= الكشف عن اختفاء ثلاثين جثة بفاجعة ابن الخطيب، الصحة تشكو حال الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة.
= مجلس النواب يوجه البنك المركزي بإتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف المخالفة للضوابط، وتعتزم إستضافة وزير المالية.
= الكشف عن اختفاء ثلاثين جثة بفاجعة ابن الخطيب، الصحة تشكو حال الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة.