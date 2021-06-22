اخبار العالم

تابعوا في نشرة السومرية.. إخفاقات البرلمان وملف الإسكان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. إخفاقات البرلمان وملف الإسكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بسبب كسر النصاب.. البرلمان يخفق بعقد جلسته ويقرر تأجيلها الى الاحد المقبل.
= قروض بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية،، والحكومة تؤكد حرصها على الاهتمام بملف الإسكان.

= مجلس النواب يوجه البنك المركزي بإتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف المخالفة للضوابط، وتعتزم إستضافة وزير المالية.


= الكشف عن اختفاء ثلاثين جثة بفاجعة ابن الخطيب، الصحة تشكو حال الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا