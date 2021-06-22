"القيادة الأمريكية" تعلن آخر تطورات الانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، انتهاء أكثر من 50% من عملية الانسحاب من أفغانستان.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم نقل ما يعادل 763 حمولة من طائرة الشحن C-17 من المواد والعتاد من أفغانستان، وتسليم ما يقرب من 14790 قطعة من المعدات لوكالة الدفاع الأمريكية اللوجستية لتدميرها.



وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم تسليم 6 منشآت عسكرية إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأفغاني أشرف غني، الجمعة المقبلة بالبيت الأبيض.

وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان منذ أن أعلن بايدن في أبريل/نيسان أن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر/أيلول لتنهي أطول حرب أمريكية بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الصراع.



مع توقف الغارات الأمريكية دخل القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وطالبان مرحلة أكثر ضراوة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.