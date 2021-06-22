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مقتل 10 من عناصر الشرطة في كمين شمال بوركينا فاسو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 10 من عناصر الشرطة في كمين شمال بوركينا فاسو.

 

مؤخرا، أعلن جيش بوركينا فاسو، القضاء على 11 إرهابيا وتدمير 3 قواعد "إرهابية" بين 14 و16 يونيو/حزيران، وذلك خلال عملية شرقي البلاد.

 

وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ عام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنّها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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