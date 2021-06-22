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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 10 من عناصر الشرطة في كمين شمال بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
قتل 10 من عناصر الشرطة في كمين شمال بوركينا فاسو.
مؤخرا، أعلن جيش بوركينا فاسو، القضاء على 11 إرهابيا وتدمير 3 قواعد "إرهابية" بين 14 و16 يونيو/حزيران، وذلك خلال عملية شرقي البلاد.
وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ عام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنّها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.