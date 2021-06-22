530 ألف درهم رشوة مدير كشفها مسؤول الحسابات

دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي، مديراً أوروبياً إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب 530 ألف درهم رشوة، لأداء عمله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مدير مالي لشركة شكولاته كبرى، لمخالفات كبرى ارتكبها مدير أوروبي (52 عاماً) تتمثل في طلب 530 ألف درهم رشوة، من شركتين إحداهما صينية والثانية عربية، لاستمرار التعامل بينهما. وبحسب إفادة المبلّغ في أوراق القضية، فإنه اكتشف أن المتهم باع مكائن من مصنع الشركة وأرفف من مخازنها، وكراتين بشكل شهري، والاستيلاء على تلك الأموال دون توريدها لرصيد الشركة.

وذكر أنه دقق على العمليات الخارجية التي أجراها المدير، وتواصل مع شركاء المؤسسة في الصين ودولة عربية، حيث ثبت أن المدير يتقاضى مبالغ نظير استمرار التعامل التجاري، حيث طلب لنفسه 500 ألف درهم من شركة صينية و30 ألفاً من شركة عربية.