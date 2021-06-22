الشيخ محمد بن راشد يصدر قانوناً لإنشاء هيئة دبي الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 6:36 مساءً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، قانون لإنشاء هيئة دبي الرقمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة له على تويتر: ”أصدرنا اليوم قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، ويلحق بها حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للإحصاء، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.. ومديرها الجديد حمد المنصوري، أحد أعضاء فريقي“.

وأضاف أن: ”الهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي، وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي“.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: ”بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عامًا.. حجم اقتصادنا الرقمي يتجاوز 100 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين“.

وتابع: ”توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته، لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالميًا“.