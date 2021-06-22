ليبيا.. اللجنة العسكرية تؤجل فتح الطريق الساحلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ 46 دقيقة

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اليوم الثلاثاء، عن تأجيل فتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرقي البلاد وغربها، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات المؤقتة في البلاد الشروع في فتحه.

اللجنة العسكرية قالت في بيان لها: “إن الطريق بحاجة إلى إصلاحات، وتواصلنا مع لجنة مختصة أبدت استعدادها للتنفيذ السريع للأعمال، واللجنة ستتابع سير العمل والإشراف عليه”، موضحة أنها “سمحت بدخول المعدات والتجهيزات الخاصة بنقاط تفتيش الأجهزة الأمنية”.

وأعلن الدبيبة في وقت سابق، فتح الطريق الساحلي، معتبرا أنها “خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة” في ليبيا.

إلى جانب ذلك، لفت اللجنة العسكرية إلى أنها “مستمرة في أعمالها واجتماعاتها لحين انتهاء صيانة الطريق وفتحه خلال أيام قليلة”.

وظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد، وهو يقود جرافة معلنا بدء عملية فتح الطريق الساحلي ويشارك في عملية إزالة السواتر الفاصلة بين الجانبين.

يدكر أن طول الطريق الرابط بين شرق ليبيا وغربها والذي تم إغلاقه منذ أكثر من عامين بسبب الصراع المسلح في البلاد يبلغ 1.8 ألف كم.