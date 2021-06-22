“صافع” ماكرون يستأنف الحكم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 5:54 مساءً

استأنف داميان تاريل الشاب المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون في دروم، الأحكام الإضافية التي صدرت ضده، بحسب ما أفادت محكمة الاستئناف في غرونوبل الفرنسية

ويقبل الرجل البالغ من العمر 28 عاما، المسجون منذ محاكمته في 20 حزيران 2021 عقوبة اعتقاله، لكنه يشكك في الأحكام الأخرى التي أصدرتها محكمة فالنسيا الجنائية.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن 18 شهرا، بما في ذلك 14 شهرا مع وقف التنفيذ، تتمثل الأحكام الأخرى في منعه من ممارسة الخدمة العامة بشكل نهائي وحظر حيازة سلاح لمدة خمس سنوات، والحرمان من الحقوق المدنية والأسرية لمدة ثلاث سنوات.

وقالت محكمة الاستئناف إنها لم تحدد بعد موعد جلسة الاستماع الجديدة، وذلك بحسب (أ ف ب).