السيناتور كوتون: رئيسي قاتل جماعي وعلى بايدن محاسبة النظام الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

سخر السيناتور الجمهوري توم كوتون في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” من “مسرحية الانتخابات الإيرانية”، ووصف قادة النظام الايراني بالإرهابيين والقتلة، داعيا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عدم رفع العقوبات عنهم بل يجب دعم مطالب الشعب الإيراني.

وقال كوتون “اختار خامنئي قاتلًا جماعيًا كرئيسي في انتخاباتهم الأخيرة. وبدلاً من رفع العقوبات عن هؤلاء الإرهابيين القتلة، يجب على الرئيس بايدن دعم مطالب الشعب الإيراني ومحاسبة هذا النظام”.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تعتبر العملية التي أفضت لانتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مصطنعة للغاية وتفتقر للحرية والنزاهة.

وقال برايس إن سياسة بلاده تجاه طهران تهدف لتعزيز المصالح الأميركية بصرف النظر عمن يرأس إيران.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن أي انتهاك لحقوق الإنسان سيتحمله الرئيس الجديد رئيسي، وذلك بحسب “العربية”.