أشعلها قصف تركي.. الحرائق تحاصر قرى عراقية لليوم الثاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد شهود عيان، الثلاثاء، بتجدد القصف التركي على مناطق قروية بقضاء العمادية شمال العراق، ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة لليوم الثاني.

وذكر شهود العيان، لـ"الخليج 365"، أن "المدافع التركية نفذت اليوم الثلاثاء قصفاً استهدف مناطق في شمال ناحية دركار التابع لقضاء العمادية بمحافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق".



وأوضح الشهود، أن "القصف تسبب في اشتعال نيران كبيرة في ثلاث قرى وهي نزور و شيدني و رويس، تضم حقولاً زراعية"، مؤكدين أن "الأهالي يحاولون السيطرة على تلك الحرائق إلا أنه من الصعب إخمادها".

وكشف مسؤول محلي في محافظة دهوك، أمس الإثنين، عن تعرض عدة قرى في شمال العراق إلى قصف تركي عنيف، ما تسبب في أضرار مادية وانقطاع تام للطاقة الكهربائية.

ومنذ نحو عام، شنت القوات التركية أربع عمليات عسكرية كبرى، كان آخرها في 23 من أبريل/نيسان، الماضي، استهدفت مناطق عراقية في الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة، في مقتل العشرات من سكان تلك المناطق وتهجير العديد من القرى وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الشهر الماضي، زيارة غير مشروعة إلى شمال العراق تفقد من خلالها القطعات العسكرية التركية مما حدا بالحكومة العراقية لتوجيه مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد.

وأعلن خلوصي، خلال تلك الزيارة، سعي بلاده إلى إنشاء ثلاثة مقار عسكرية في شمال العراق ليصل مجموعها الكلي إلى 15 قاعدة متبوعة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة الأخرى.