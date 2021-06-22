المنفي في إيطاليا.. 5 ملفات على طاولة المباحثات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، عدداً من الملفات على رأسها التعاون الأمني.

وكان المنفي وصل، في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الإيطالي دراجي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، عقد المنفي و دراجي اجتماعا في قصر كيجي، تناول عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.





وأكد دراجي، خلال اللقاء، دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، مُثمناً عالياً ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا، في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

وتأتي زيارة المنفي إلى إيطاليا، قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين 2 في العاصمة الألمانية، لبحث دعم لتحريك روما للمبادرة الليبية التي تقودها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.





ومن المقرر عقد مؤتمر "برلين2" حول ليبيا، الأربعاء المقبل، بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور الدول التي شاركت في النسخة الأولى من المؤتمر في يناير/كانون الثاني 2020.

روما تفتح ذراعيها

وتستقبل روما خلال الفترة المقبلة بعض القادة السياسيين الليبيين، مثل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ورئيس الوزراء عبد الحميد الديبية.

كما رعت منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي، الذي عقد في العاصمة روما، وأكد الدبيبة أن بلاده في حاجة إلى دعم جميع الدول، لاستعادة الظروف الأمنية الملائمة على أراضيها.