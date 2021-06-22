مصر تدعو لتحريك العملية السياسية في ليبيا وسحب المرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت مصر على أهمية انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات في ليبيا، وتحريك العملية السياسية في البلاد.

ودعت القاهرة لمساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين.

وأكدت الخارجية المصرية على موقف البلاد الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب في بناء مستقبل أفضل.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر برلين ٢ حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده غدًا الأربعاء، على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.