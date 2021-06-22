غداة احتجاجات في برشلونة.. العفو عن زعماء كتالونيا الانفصاليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت حكومة إسبانيا على العفو عن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين المسجونين بسبب دورهم في محاولة فاشلة لاستقلال الإقليم في 2017.

جاء ذلك وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي بإسبانيا عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وفي 2019، صدرت أحكام بالسجن على الزعماء لفترات تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاما لاتهامهم بإثارة الفتنة وسوء استغلال المال العام أثناء تنظيم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، كانت السلطات في مدريد قد حظرته لكنه قاد إلى إعلان استقلال الإقليم لفترة وجيزة.



ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث قرارات العفو، التي أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلب الإسبان يعارضونها، بأنها بادرة على حسن النوايا وخطوة أولى باتجاه حل صراع سياسي مرير مع الإقليم الشمالي الغني، الذي سعت حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد.

فيما قالت أحزاب المعارضة المحافظة في مدريد إنها ستطعن على قرارات العفو أمام المحاكم.

بينما شارك مئات الانفصاليين في احتجاجات في برشلونة أمس الإثنين، معتبرين خطوة سانتشيث غير كافية، مطالبين باستفتاء جديد على استقلال الإقليم.

ويعاني إقليم كتالونيا؛ وهو قوة اقتصادية في إسبانيا، من انقسام حاد بشأن قضية السعي للاستقلال عن بقية البلد الأوروبي، وهى الخطوة التي تعارضها مدريد بشدة.

وشهدت كتالونيا توترا غير مسبوق عام 2017، وعمت المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف مدن الإقليم، وتكررت الاحتجاجات عام 2019 للمطالبة بالإفراج عن زعماء الإقليم.