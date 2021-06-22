شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. 12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7703.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 1479 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 476 ألفاً و882.

كما لفتت إلى تسجيل 920 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 458 ألفاً و48.