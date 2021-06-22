شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 199 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 199 شخصا، ورصد 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 100 إصابة، و170 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 191 ألفًا و253 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و423 حالة نشطة، ووفاة 3181 شخصًا.