شكرا لقرائتكم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر واشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، المسؤولين الأميركيين من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 ، هذا الأسبوع، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، في محاولة أخيرة من جانب إسرائيل للتأثير على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا.

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة يوم الأحد وأمضى اليومين الماضيين في اجتماعات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في البنتاغون بحسب الجيش.

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وعرض رئيس الأركان الإسرائيلي إخفاقات الصفقة النووية الحالية، والتي تسمح لإيران بإحراز تقدم كبير في السنوات المقبلة في كمية ونوعية أجهزة الطرد المركزي وكمية ونوعية اليورانيوم المخصب، وشدد على عدم وجود رقابة على إيران في مجال تطوير سلاح نووي"، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.

وتأتي زيارة كوخافي للولايات المتحدة، والتي تأجلت بسبب حرب غزة الشهر الماضي، في الوقت الذي تكثفت فيه المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بعد انتخاب إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي رئيساً لإيران.

وأعربت الحكومتان الإسرائيلية الحالية والسابقة عن معارضة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي ألغاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 ، ووضع نظام عقوبات صارم دفع إيران إلى التخلي عن الاتفاق بعد عام.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن بنيته العودة إلى الاتفاقية، شريطة أن تعود طهران إلى الامتثال لها أيضًا. وقالت إدارة بايدن إنها تخطط لاستخدام خطة العمل الشاملة المشتركة كنقطة انطلاق للتوسط في صفقة نووية "أطول وأقوى"، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إنه بمجرد أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران مع عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لن يكون لدى طهران حافز للتفاوض بعد الآن.

وسافرت عدة وفود من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الموساد السابق يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في محاولة لثني إدارة بايدن عن العودة إلى الاتفاقية.

وفي الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن المخاوف التي أثارتها إسرائيل خلال هذه المحادثات لن تغير خطط البيت الأبيض.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)

وبعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن في يناير، أثار كوخافي موجة من الانتقادات وجادل ضد عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة، واصفا إياها بأنها خطة "سيئة".

وقالت الحكومة الإسرائيلية، التي تم تشكيلها حديثًا ، إنها تعارض خطة بايدن للانضمام إلى الصفقة، وستعرب عن مخاوفها خلف الأبواب المغلقة. ومع ذلك، أبقى كوخافي انتقاداته علانية وبقوة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "شدد رئيس الأركان على الخطر الكامن في العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وضرورة القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية".

وخلال لقائه مع ميلي في اجتماع حضره أوستن، ناقش كوخافي أيضًا خطط إيران التوسعية في الشرق الأوسط، والمحاولات التي تبذلها جماعة حزب الله المدعومة من إيران لتطوير صواريخ دقيقة، وحرب إسرائيل الأخيرة في غزة مع حماس، وفقا لبيان الجيش.

وقال كوخافي خلال الاجتماع "إن التعاون بين الجيوش هو عامل مضاعف للقوة وله مصلحة متبادلة متزايدة في السنوات الأخيرة، وسنواصل العمل معًا ضد تهديداتنا المشتركة في الشرق الأوسط".

وامتنع مسؤولو البنتاغون إلى حد كبير عن مناقشة محتويات الاجتماع حيث قال المتحدث باسم ميلي إنه "أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بعلاقتها مع إسرائيل".

وبالإضافة إلى اجتماعه مع ميلي وأوستن، من المقرر أن يلتقي وفد الجيش الإسرائيلي بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ورئيس القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، ورئيس قيادة العمليات الخاصة الأميركية ريتشارد كلارك، ومسؤولين أميركيين كبار آخرين.

وأفاد الجيش أنه من المقرر أيضا أن يلتقي كوخافي برؤساء مراكز الفكر والمفكرين الآخرين في الولايات المتحدة، كجزء من جهود العلاقات العامة الإسرائيلية، قبل العودة إلى إسرائيل يوم الجمعة.