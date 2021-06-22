شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحذر من تمدد "طالبان" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز الثلاثاء، إن حركة "طالبان" سيطرت على أكثر من 50 من بين 370 مقاطعة في البلاد منذ مايو/أيار الماضي، وحذرت من أن تصاعد الصراع "يعني تزايد الخطر الأمني في العديد من الدول الأخرى، سواء القريبة أو البعيدة".

وأضافت ليونز في حديثها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "هذه المناطق التي تمت السيطرة عليها تقع حول عواصم أقاليم، مما يشير إلى أن طالبان تتمركز بحيث تسعى للسيطرة على هذه العواصم فور انسحاب القوات الأجنبية بالكامل".

وسيطرت حركة طالبان الثلاثاء على أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، كما قال مسؤولون محليون.

وأكد عضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد الدين حكمي أنه تمت "السيطرة على معبر شير خان" الذي يربط أفغانستان ببقية آسيا الوسطى على بعد 50 كلم شمال قندوز.