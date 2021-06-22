شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبقي على قيود الحدود لعام آخر بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيكين – رويترز

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الصين تعتزم الإبقاء على القيود التي فرضتها على الحدود بسبب جائحة كورونا عاماً آخر على الأقل، وذلك خشية ظهور تحورات جديدة للفيروس، ونظراً لسلسلة من الأحداث والفعاليات الحساسة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن شخص مطلع إنه تم وضع جدول زمني مؤقت في ما يتعلق بالنصف الثاني من عام 2022 خلال اجتماع عقد في منتصف مايو/ أيار لمجلس الوزراء.