شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تفرض قيوداً جديدة بعد زيادة إصابات "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال رئيس بلدية موسكو الثلاثاء، إن السكان لن يُسمح لهم بارتياد المقاهي والمطاعم بالمدينة ما لم يقدموا ما يثبت تلقيهم لقاحاً مضاداً لمرض كوفيد-19 أو شهادة حديثة على خلوهم من المرض، أو أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس خلال الشهور الستة الماضية.

وأعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو القيود الجديدة على مدونته، ومن المنتظر بدء تنفيذها اعتباراً من 28 يونيو/حزيران الجاري.

وسجلت روسيا زيادة في إصابات كوفيد-19 هذا الشهر، وهو ما أرجعته السلطات إلى السلالة "دلتا" الجديدة من فيروس كورونا.

وتأتي القيود الجديدة، بينما يسعى المسؤولون لتسريع وتيرة التطعيم البطيئة في أنحاء البلاد.

وأقرت روسيا أربعة لقاحات محلية الصنع، لكن بحلول الثاني من يونيو/حزيران، تلقى 18 مليوناً فقط من سكانها البالغ عددهم 144 مليوناً جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات.