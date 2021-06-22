شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يفكك «خلية إرهابية» تنشط في ضواحي مراكش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط – رويترز

قالت السلطات المغربية، الثلاثاء، إنها اعتقلت أربعة أشخاص لهم صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا ينشطون في منطقة سيدي الزوين القروية بضواحي مراكش.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تمكن من تفكيك هذه الخلية «الموالية لما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاماً».

وفكك المغرب عشرات «الخلايا الإرهابية» خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في مايو/ أيار من العام 2003، وبعد ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي.