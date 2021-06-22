شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «إقامة دبي» وجمعية المخترعين الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإبداع والابتكار، والارتقاء بالكفاءات الوطنية، لدفع عجلة التقدم والارتقاء بالمعايير التنموية الشاملة.

وقع المذكرة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد عبد الله مجان، رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، بحضور العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ونصت المذكرة، على تبني برامج مبتكرة لتأهيل ورعاية موظفي إقامة دبي المبدعين والمبتكرين لإنجاز اختراعاتهم، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية بين الطرفين، والتي تسهم في دفع عجلة التقدم لتحقيق التعاون المثمر في مجال نشر الوعي الإبداعي والابتكاري.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات إلى أن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، باعتبار الابتكار أساس التطوير والارتقاء بجودة الحياة، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في مجال الإبداع والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب واستثمار وتطوير الكوادر البشرية، والتي تسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة وتحقيق الريادة والتميز.

وأكد المري، حرص الإدارة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرائدة في مجال الابتكار، بهدف التعاون والارتقاء بالكفاءات الوطنية، وإيجاد بيئة تحفزهم على الابتكار والإبداع، ووضع الحلول لجميع تحديات المستقبل.

ومن جانبه عبر أحمد عبدالله مجان، رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، عن سعادته بهذه المذكرة والتي ستعزز التعاون بين الطرفين بهدف دعم الكفاءات الوطنية من المخترعين والمبتكرين، إضافة إلى تبادل الخبرات لدفع عجلة التقدم إلى الارتقاء بالمعايير التنموية الشاملة والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهدها الدولة وصولاً إلى أعلى مستويات التميز، مشيداً بدور إقامة دبي في دعم مسيرة العمل الوطني.