شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لأكثر من 60 ألف متفرج بحضور نصف نهائي «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت الحكومة البريطانية بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب ويمبلي مسرح الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2020».

وسيكون هذا العدد الأعلى بحدث رياضي في بريطانيا منذ أكثر من 15 شهراً، وذلك بعد أن تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني أوليفر دودن «النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة».

ويعني قرار الحكومة البريطانية، أن الملعب سيكون ممتلئاً بنسبة 75% من سعته البالغة 90 ألف متفرج.

ورحب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالقرار قائلاً «إنها أنباء رائعة لأنها ستُمكن عدداً كبيراً من أنصار اللعبة من حضور المباريات الثلاث الأخيرة من كأس أوروبا على ملعب ويمبلي».

وأضاف «أنا ممتن جداً لرئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية للعمل الكبير الذي قاما به من أجل وضع هذه الترتيبات معنا لجعل البطولة تحظى بنجاح باهر في ويمبلي».

وتابع: «تمثل هذه البطولة بارقة أمل لطمأنة العالم بأننا نعود تدريجياً إلى حياتنا الطبيعية وهذه خطوة إضافية في هذا المجال».

أما عمدة لندن صديق خان فقال «أنا مغتبط جداً لأن يستوعب ملعب ويمبلي 75% من سعته الإجمالية في نصف نهائي ونهائي كأس أوروبا. ستبث المباريات في مختلف أنحاء العالم وسنبرهن لهذا العالم أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأحداث الرياضية، فلا يمكن التفوق على لندن في هذا المجال».