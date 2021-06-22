شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «أمريكة الشارقة» و«المدينة المستدامة» يعزز معارف الطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومدينة الشارقة المستدامة سلسلة ندوات، عبر الإنترنت، من أربعة أجزاء ركزت على الاستدامة والبيئة المبنية. وجمعت هذه الندوات خبراء من المدينة وأكاديميين من الجامعة، لمناقشة قضايا الطاقة وتغير المناخ، والتنقل الأكثر ذكاءً، والمناطق البيئية، والمواد المستدامة.

وشكلت هذه الندوات فرصة لزيادة معارف الطلبة وتوسيع مداركهم، خارج الصف الدراسي، بالاطلاع على آليات تطبيق المدينة للممارسات المستدامة على أرض الواقع، والتعرف إلى النجاحات والتحديات التي واجهتها في تطوير الإسكان والمجتمعات المستدامة.

وقالت روز آرمور، رئيسة مكتب الاستدامة في الجامعة «أثمر التعاون، سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي قدمت للطلبة معارف بشكل مباشر عن ما يلزم لدمج مبادئ الاستدامة في مشروع مثل مدينة الشارقة، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك في بصمتنا الكربونية الفردية والمجتمعية. وهو أمر لا يقدر بثمن للطلبة، حيث استطاعوا رؤية كيف تطبق النظريات على أرض الواقع».

وحضر 370 طالباً وطالبة وعضواً في الهيئة التدريسية والإدارية الندوات المختلفة عبر الإنترنت، وشكل الطلبة الأغلبية. كما تمكن الأساتذة في كلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية العمارة والفنن والتصميم في الجامعة من دمج الندوات عبر الإنترنت في صفوفهم الدراسية.

وقال الدكتور عادل التميمي، أستاذ الهندسة المدنية «شكلت هذه الندوات نافذة رائعة لطلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية. واستبدلت الزيارات الميدانية الوجاهية بهذه الندوات في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة. وقد أثرت هذه الندوات معارف الطلبة وتفاعلهم داخل الصف. ونتيجة لهذه الندوات، طلب منا كبير مسؤولي الاستدامة في شركة «دايموند ديفيلوبرز»، قياس العزل الحراري وتقييمه لإحدى الفلل وأعرب عن اهتمامه بمشروعنا الخاص بالطباعة الثلاثية للخرسانة».

وحصل الطلبة الذين حضروا الندوات الأربع على شهادات حضور. قالت إشراق عبد الله، سنة رابعة علوم بيئية «حققت سلسلة الندوات عبر الإنترنت نجاحاً حقيقياً. وبصفتي طالبة في الجامعة، غالباً ما يكون من الصعب إيجاد الوقت للمشاركة في نوع جديد من النقاشات وموازنة التزاماتنا الأكاديمية. ولكن تقديم سلسلة الندوات هذه بأسلوب رائع أثار اهتمامي».

وتتطلع الجامعة إلى المرحلة التالية من التعاون مع المدينة في خريف 2021، الذي سيشهد بدء مشاريع بحثية مع كلية الهندسة، والعمل المشترك على أوراق بحثية تركز على التخطيط الحضري.