شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة تصوير توثق تجارب المواصلات العامة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مسابقة تصوير ضوئي بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بقيمة إجمالية تبلغ 45 ألف درهم، بهدف التوعية بوسائل النقل الجماعي وتشجيع استخدام المواصلات العامة في دبي.

علي بن ثالث

وأشاد علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، بمبادرة الهيئة قائلاً: «من يتابع نسق الحداثة والتطوير لدى الهيئة، يلمس الشغف والإتقان بالجمع بين تنوّع طرق النقل وسهولتها واتساع رقعتها الجغرافية واتباعها أعلى معايير الأمان العالمية، ومدى المتعة والترفيه الذي يحظى به روّادها وجمالية تجاربهم معها. ونحن سعداء باستمرارية تعاوننا المُثمر معها في المجال الثقافي والفني».

وعن محاور المسابقة الثلاثة، قال ابن ثالث: «الاستمتاع بسهولة وفاعلية التنقّل لا يكتمل دون وجود الكاميرا لتوثيق التجربة واستشعار جماليات المناطق ومشاركة التجربة مع الأهل والأصدقاء، وأيضاً المشاركة في هذه المسابقة المميزة في محور «المواصلات العامة» التي تنقلك لأروع المناطق وتمنحك فرصة تصوير «العمارة والفنون»، وهو محور آخر في المسابقة. وخلال جولتك يمكنك التقاط بعض الصور الجميلة ل «الثقافة وأسلوب الحياة» التي تُعدُّ محوراً ثالثاً».

وأضاف: «نحن في الجائزة ندعو الجميع للمشاركة، فهناك عشرات الدوافع والأسباب الجميلة التي تدعوكم لالتقاط أجمل الصور منها الجوائز القيّمة والترويج للقطات الفائزة على موقعي الجائزة والهيئة، وبالتالي المزيد من الترويج والانتشار للمصورين».

يوسف الرضا

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: تعتبر المواصلات العامة جزءاً من الثقافة الشعبية لسكان أية مدينة، ونمتلك في دبي شبكة مواصلات متنوعة ترسم ملامح الحياة اليومية للسكان والسياح أثناء التنقل في الإمارة. ونهدف من خلال إطلاق المسابقة إلى التوعية بمختلف وسائل النقل الجماعي، والسبل الممكنة لاستخدامها بكل سلاسة ويسر. وأهم تلك الوسائل هي «بطاقة نول» المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مستخدمي وسائل المواصلات العامة في دبي لتحقيق راحتهم وسعادتهم من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتوفير تجربة متميزة للمتعاملين.

تبدأ المسابقة، التي تستهدف جميع المصورين المبدعين من المقيمين والزائرين، 27 الجاري وتستمر 3 أسابيع. وعلى المتسابقين تقديم صورهم عن طريق موقع المسابقة الرسمي (http://www.hipa.ae) على أن تتضمن صورة واحدة على الأقل من المحاور الثلاثة المختارة.

المحور الأول هو الفن والهندسة المعمارية ويشمل المعالم البارزة والبنية التحتية والمواقع المميزة وفن الشارع والرسوم التوضيحية والمنشآت في إمارة دبي. والمحور الثاني هو المواصلات العامة ويغطي مترو دبي وترام دبي وفيري دبي والعبرة وتاكسي دبي وحافلات دبي. أما المحور الثالث فهو أسلوب الحياة والثقافة الإماراتية ويشتمل على الأماكن والأحداث والثقافة المحلية والروح الإماراتية والنكهات الوطنية.

وتعلن أسماء الفائزين بعد انتهاء المسابقة عبر لجنة تقييم تتبع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، ويحصد الفائز بالمركز الأول مكافأة بقيمة 10 آلاف درهم، والثاني 7 آلاف درهم، والثالث 3 آلاف درهم. كما توزع 25 بطاقة نول بقيمة إجمالية تبلغ 25 ألف درهم لبقية الفائزين.

وبعد الإعلان عن الفائزين في المسابقة ستقدم «نول» لمشتركيها خدمة مميزة، إذ يستطيع كل مستخدم اختيار صورة فائزة لطباعتها على بطاقته عند شرائها مع إبراز اسم المصور برسوم رمزية.